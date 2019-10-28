Детройт, США, , 07:41 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Райан О’Райлли, ещё по шайбе забросили Брэйден Шенн, Зак Сэнфорд и Дэвид Перрон.

В составе «Детройта» точными бросками отметились Филип Гронек, Дилан Ларкин, Валттери Фильппула и Тайлер Бертуцци.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 15 очков после 12 матчей. «Детройт» идёт на 30-м месте с семью очками после 12 игр.

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