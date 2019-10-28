Нью-Йорк, США, , 07:30 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Парис Бержерон, дубль на счету Брэда Маршана, ещё по шайбе забросили Чарли Койл и Здено Хара.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Павел Бучневич отметился голом и результативной передачей, на счету Артемия Панарина — две результативные передачи. Кроме того, голы забили Мишель Хэйли, Крис Крайдер и Брэди Шей.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 18 очков после 11 матчей. «Рейнджерс» идут на 28-м месте с семью очками после девяти игр.

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