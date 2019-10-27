Москва, , 19:10 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу, об этом 27 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одержав крупную победу со счетом 3−0 столичный клуб впервые за последние шесть игр сумел набрать три очка.

Голы в актив «Спартака» принесли аргентинец Эсекьель Понсе и шведский нападающий Джордан Ларссон, оформивший дубль.

Несмотря на победу, турнирное положение московского клуба не сильно изменилось — он занимает лишь 11-ю строчку турнирной таблицы с 15-ю очками в активе. «Локомотив» идет на второй позиции с 29-ю очками.

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