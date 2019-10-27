Виго, Испания, , 16:08 — REGNUM Футбольный клуб «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна переиграл футболистов «Сельты» из Виго в матче десятого тура испанской Примеры.

Игра проходила на поле стадиона «Балаидос» в Виго и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Победу гостям принес шведский форвард клуба «Реал Сосьедад» Александр Исак, который забил свой мяч, ставший в итоге победным, только на 82-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи «Реал Сосьедад» имеет в 16 активе очков, что позволяет ему находиться на шестом месте турнирной таблицы Примеры. У «Сельты» 9 очков и семнадцатая позиция.