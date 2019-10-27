Самара, , 16:07 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Самара Арена» и закончилась победой гостей с минимальным счётом 0:2.

Автором первого во встрече мяча стал полузащитник санкт-петербургской команды Юрий Жирков, отличившийся на 28-й минуте матча. Второй гол забил в компенсированное время мачта на 90+3-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте встречи

Отметим, по итогам встречи «Зенит» имеет 32 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» 17 очков в активе и седьмое место.