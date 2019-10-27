Манчестер, Великобритания, , 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов потратить во время зимнего трансферного окна дополнительные денежные средства на покупку игроков, которые сумеют изменить критическую ситуацию в команде. Об этом 27 октября сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство «МЮ» хотело бы получить в свой состав 30-летнего форварда мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера и 20-летнего хавбека «Байера 04» Кая Хаверца.

Также сообщается, что манчестерский клуб готов выделить на это дополнительные €145 млн.

Таким образом «МЮ» хочет приобрести футболиста, который сразу будет выдавать результат и перспективного, талантливого и молодого игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне Томас Мюллер сыграл за «Баварию» в девяти матчах и отметился в них 4 результативными передачами. Кай Хаверц сыграл за «Байер» в восьми матчах и отметился в них 2 голами и 1 результативной передачей.