Шэньчжэнь, Китай, , 15:23 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака обыграла Петру Квитову из Чехии в групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Шэньчжэне.

Японка одолела чешку в трех сетах в упорной борьбе со счетом 7:6(1), 4:6, 6:4.

Матч продолжался в течение 2 часов 40 минут. За это время Осака, являющаяся шестой ракеткой мира, 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая третью строчку рейтинга WTA, подала навылет девять раз, также девять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейков.

Отметим, по итогам встречи Осака заняла первое место в Красной группе итогового турнира WTA, а Квитова — опустилась на последнее. Также в этой группе находятся представительница Австралии Эшли Барти и швейцарка Белинда Бенчич.