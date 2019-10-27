Иваново, , 15:22 — REGNUM Волгоградский футбольный клуб «Ротор» переиграл ивановскую команду «Текстильщик» в матче двадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле ивановского стадиона «Текстильщик» и закончилась победой гостей со счётом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий Анзор Саная, отличившийся на 16-й минуте игры. Затем на 28-й минуте с поля был удален полузащитник «Текстильщика» Максим Сидоров, оставивший свой клуб доигрывать матч в меньшинстве.

Отметим, по итогам этой победы волгоградская команда «Ротор» набрала 41 очко и поднялась на второе место турнирной таблицы ФНЛ. У «Текстильщика» 14 очков и восемнадцатая строчка.