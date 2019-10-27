Детройт, США, , 13:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 117:111.

При этом самым результативным игроком встречи оказался защитник «Пистонз» Деррик Роуз, набравший 31 очко во встрече. Его коллега по клубу — центровой Андре Драммонд, оформил в матче дабл-дабл с 13 очками и 12 подборами.

У победителей самым результативным стал нападающий Тобиас Харрис, который набрал 29 очков за игру. Также 23 очка набрал себе в актив доминиканский форвард «Сикерс» Эл Хорфорд.

Отметим, это вторая подряд победа «Филадельфии» в двух матчах нового сезона НБА. Для «Детройта» это второй подряд проигрыш в трех играх.