Красноярск, , 13:14 — REGNUM Московский футбольный клуб «Чертаново» уверенно переиграл футболистов красноярской команды «Енисей» в матче двадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле красноярского стадиона «Футбол-арена Енисей» и закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Все главные события матча состоялись уже в первом тайме. На 18-й минуте хавбек московского клуба Максим Витюгов открыл счет в матче, а перед окончанием первого игрового отрезка — на 45-й минуте, его коллега по клубу — защитник Дмитрий Редкович, удвоил счет и преимущество своей команды, установив окончательный результат матча.

Отметим, по итогам встречи «Чертаново» набрало 38 очков, что позволяет клубу занимать четвертую строчку турнирной таблицы ФНЛ. У «Енисея» в активе 19 очков и семнадцатая строчка.

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