Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 118:95.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, который набрал 32 очка в матче.

В составе «Никс» самым результативным стал защитник Ар Джей Барретт, набравший 26 очков в игре. Ещё один игрок нью-йоркского клуба Митчелл Робинсон смог набрать 17 очков в течение матча.

Отметим, это вторая победа «Селтикс» в трех играх нового регулярного сезона НБА и третье подряд поражение «Никс» на страте сезона.