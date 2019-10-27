Лозанна, Швейцария, , 13:00 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) учредил новую премию, которую будут получать фигуристы, тренеры и хореографы. Об этом октября 27 сообщает пресс-служба ISU.

Также сообщается, что первые лауреаты новой премии будут объявлены на чемпионате мир по фигурному катанию, который будет проходить в Монреале с 16 по 22 марта следующего года.

Кроме этого, указывается, что кандидаты на новую премию будут объявлены 1 декабря текущего года, а затем будет объявлено онлайн-голосование до 10 февраля 2020 года. По итогам этого голосования будет отобрано по три кандидата в каждой категории, окончательный список обнародуют 10 марта, а победителей определит жюри. Сама церемония новой премии ISU Skating Awards состоится 22 марта.

Кроме премии лучшему фигуристу, паре фигуристов, тренеру и хореографу, предполагается награждать за лучший костюм, за лучшую развлекательную программу, а также лучшего дебютанта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский дуэт фигуристов в составе Александра Боброва и Дмирий Козловский занял первое место в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada.

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