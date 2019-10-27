Анкасвилл, США, , 12:58 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Маркус Сурин попытался продолжить схватку с рефери, после своего поражения на турнире Bellator 232 в Анкасвилле. Видео забавного инцидента 27 октября выложено в официальном Instagram промоушна.

На запечатлённых кадрах видно, что после того как соперник Сурина — ещё один американский боец Девин Пауэлл, проводит ему удушающий приём и рефери останавливает поединок, а затем проигравший в бою Маркус Сурин хватает судью за ногу и в течение нескольких секунд пытается уронить его на пол.

Отметим, это второе поражение Сурина в ММА при шести победах. Для Пауэлла эта победа стала десятой при четырёх поражениях.