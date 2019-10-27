Анкасвилл, США, 27 октября 2019, 12:03 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Дуглас Лима одержал верх над представителем Канады Рори Макдональдом, являвшимся чемпионом Bellator, в матче финала Гран-при в полусреднем весе на турнире Bellator 232, проходившем в Анкасвилле.
По итогам всех пяти раундов судьи единогласным решением со счетом 50:45, 50:45, 49:46 присудили победу бразильцу.
Таким образом Лима отобрал у Макдональда его звание чемпиона Bellator в полусреднем весе.
Отметим, по итогам поединка в активе 31-летнего Дугласа Лимы 32 победы при 7 поражениях в ММА. Для 30-летнего Макдональда этот проигрыш стал шестым при 28 победах.