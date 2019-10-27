Милуоки, США, , 12:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл в овертайме баскетболистов «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете «Файсерв-форума» в Милуоки и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 131:126.

При этом самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Янис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 17 подборами. У его коллеги по клубу — форварда Криса Миддлтона, в активе 25 очков за игру.

В составе победителей наиболее результативным стал сербский разыгрывающий «Майами» Горан Драгич, набравший во встрече 25 очков. Также дабл-дабл оформил центровой клуба Эдрис Адебайо с 19 очками и 13 подборами.

Отметим, это вторая победа «Майами» в двух матчах нового сезона и первое поражение «Милуоки» в двух играх.