Владивосток, , 12:00 — REGNUM Владивостокский футбольный клуб «Луч» смог свести к ничьей матч с командой «Краснодар-2» в двадцатом туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле владивостокского стадиона «Динамо» и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Первый таим прошёл без забитых голов и только на 61-й минут встречи защитник гостей Андрей Ивашин открыл счет в игре. А на 87-й хавбек хозяев Антон Кротов его сравнял, приведя этим счет в матче к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам игры в активе «Краснодара-2» 20 очков и шестнадцатая строчка турнирной таблицы ФНЛ. У «Луча» также 20 очков и четырнадцатое место.