Чикаго, США, , 11:12 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете «Юнайтед-центра» в Чикаго и закончилась со счетом 108:84 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался камерунский нападающий «Торонто» Паскаль Сиакам, который смог набрать во встрече 19 очков. Его коллеги по клубу — испанский нападающий Серж Ибака и британский форвард О Джи Ануноби, набрали соответственно 18 и 17 очков в игре.

У «Буллз» самым результативным стал форвард Уэнделл Картер, оформивший в матче дабл-дабл с 12 очками и 11 подборами.

Отметим, это вторая победа «Торонто» в трех играх нового регулярного сезона НБА. Для «Чикаго» данное поражение стало вторым в трех матчах.