Сан-Антонио, США, , 11:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой хозяев со счетом 124:122.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Спёрс» Ламркус Олдридж, набравший 27 очков во встрече. Его одноклубник — защитник Деджанте Мюррей, смог оформить дабл-дабл с 19 очками и 10 подборами.

У «Уизардс» наиболее результативным игроком стал защитник Брэдли Билл, также оформивший в игре дабл-дабл с 25 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, следующем игре «Сан-Антонио» предстоит встреча с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон» проведёт поединок с командой «Хьюстон Рокетс».