Чжухай, Китай, , 11:13 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала верх над представительницей Нидерландов Кики Бертенс в финальном матче малого итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Elite Trophy, проходившем в Чжухае.

Арина Соболенко si.robi

Спортсменка из Белоруссии уверенно победила голландку в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. За это время Соболенко, занимающая 14-ю строчку в рейтинге WTA, три раза подала навылет, допустила две двойных ошибки и смогла реализовать три брейк-пойнта. Её оппонентка, являющаяся десятой ракеткой мира, подала навылет три раза и четырежды ошиблась при подаче.

Отметим, за победу в малом итоговом чемпионате WТA в Чжухае Арина Соболенко получит $660 тысяч призовых и 700 рейтинговых очков.