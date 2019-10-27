Хабаровск, , 11:12 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» нанес поражение с разгромным счетом команде «Спартак-2» в матче двадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на поле стадиона имени В.И. Ленина в Хабаровске и закончилась победой хозяев с разгромным счетом 3:0.

В составе хабаровчан отличились полузащитник Владислав Камилов (9-я минута), защитник Никита Зайцев (50-я) и форвард Константин Базелюк (85-я).

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» занимает шестую строчку турнирной таблицы ФНЛ, имея в активе 31 очко. У «Спартака-2» 20 очков и тринадцатое место.