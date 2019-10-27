Даллас, США, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл с «сухим» счетом команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Питтсбург Пингвинз и Даллас Старз Nhl.com

Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

В составе победителей голами отличились Доминик Кагун (48-я), Брайан Раст (50-я) и Брэндон Танев (59-я в пустые ворота).

Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились в матче никакими результативными действиями.

Отметим, это первая победа «Питтсбурга» в последних трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ и первое поражение «Далласа» после трёх побед подряд.