Даллас, США, 27 октября 2019, 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл с «сухим» счетом команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра прошла на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
В составе победителей голами отличились Доминик Кагун (48-я), Брайан Раст (50-я) и Брэндон Танев (59-я в пустые ворота).
Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились в матче никакими результативными действиями.
Отметим, это первая победа «Питтсбурга» в последних трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ и первое поражение «Далласа» после трёх побед подряд.