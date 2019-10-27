Сан-Франциско, США, , 09:53 — REGNUM Нападающий баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорз» Кевон Луни вынужден будет пропустить как минимум два матча регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы. Об этом 27 октября сообщает официальный сайт НБА.

Также сообщается, что у 23-летнего баскетболиста повреждено подколенное сухожилие, и что позднее игрок пройдет более точное медицинское обследование. Луни не сможет принять участие в матчах с командами «Нью-Ореланс Пеликанз» и «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим, в прошлом регулярном сезоне НБА Кевон Луни принял участие в 80 матчах, набирая по 6,3 очка и делая по 5,2 подбора в среднем за матч.