Денвер, США, , 09:52 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе «Анахайма» голами отличились Адам Хенрик (1-я минута), Картер Рауни (13-я), Райан Гецлаф (29-я в меньшинстве), Макс Комтуа (47-я) и Якоб Сильверберг (58-я в пустые ворота).

У хозяев голы забили Йоонас Донской (26-я) в большинстве и Натан Маккиннон (42-я в большинстве).

Российские защитники «Колорадо» Валерий Ничушкин и Никита Задоров не отметились в матче никакими результативными действиями.

Отметим, в следующей игре «Анахайм» встретится с командой «Вегас Голден Найтс», а «Колорадо» сойдется в поединке с клубом «Флорида Пантерз».