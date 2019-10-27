Рино, США, , 09:50 — REGNUM Американский боксер Шакур Стивенсон победил своего соотечественника Джоэта Гонсалеса в титульном бою за звание чемпиона мира в полулегком весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), проходившем в Рино.

По итогам поединка, продлившегося все заявленные двенадцать раундов, все судьи с одинаковым счетом 119:109 присудили победу Шакуру Стивенсону.

По итогам боя Шакур Стивенсон стал обладателем чемпионского звания WBO в полулегком весе, которое стало вакантным после того, как от него три месяца назад отказался мексиканский боксер Оскар Вальдес, который перешёл в лёгкий вес.

Отметим, по итогам поединка в активе ни разу непобеждённого Стивенсона 13 побед (7 — нокаутом).