Сент-Пол, США, , 09:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» с разгромным счетом проиграл команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч Лос-Анджелес Кингз и Миннесота Уайлд Nhl.com

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

Счет в матче открыли хозяева усилиями Джералда Мейхью, отличившегося на 6-й минуте, а на 25-й минуте гостям удалось сравнять счет голом Бена Хаттона, забитого с подачи российского форварда «Кингз» Ильи Ковальчука.

Однако на этом хоккейная удача гостей закончилась и после этого хозяева четырежды безответно поразили их ворота и выиграли. Отличились Эрик Стаал (38-я), шведский нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссен Эк (41-я), финский форвард Микко Койву (47-я) и Джаред Сперджен (53-я).

Отметим, это второе поражение подряд для «Лос-Анжелеса» и третья победа «Миннесоты» в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ.