Реджайна, Канада, , 08:58 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл в овертайме команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходившем в рамках «Классики наследия» НХЛ на открытом воздухе

Игра состоялась на льду стадиона «Мозаик Стэдиум» в Реджайне и закончилась в пользу «Виннипега» в овертайме со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 34-й минуте шведский форвард «Джетс» Элиас Линхольм, удачно реализовавший численное преимущество своей команды. Однако затем «Флеймз» смогли довести дело до овертайма усилиями Джоша Морисси, удачно реализовавшего большинство на 56-й минуте.

Победную шайбу «Виннипега» в добавочное время записал на свой счет Брайн Литлл (64-я).

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 8 секунд и не отметился за это время результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Джетс» находятся на десятой позиции в турнирной таблице Западной конференции ХЛ, набрав 12 очков в двенадцати матчах. У «Калгари» там же шестое место при 14 очках после тринадцати игр.