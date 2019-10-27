Монреаль, Канада, , 08:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Белл-центра» в Монреале и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы на свой счет записали Брендан Галлахер (8-я минута), оформивший в мачте дубль Джонатан Друен (13-я, 48-я), финский форвард Йоэль Армиа (41-я в большинстве) и Ник Судзуки (52-я).

У их оппонентов шайбами отличились Джейк Маззин (20-я) и шведский нападающий «Торонто» Андерас Юнссон (26-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, это первая победа «Монреаля» в трех последних играх регулярного сезона НХЛ и второе поражение «Торонто» в трех последних матчах.