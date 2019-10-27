Таллин, , 08:18 — REGNUM Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкине признана лучшей легкоатлеткой года в Европе по итогам 2019 года. Церемонии награждения премией «Золотая дорожка» состоялась в Таллине. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

Российская прыгунья получила данное звание после своей победы на мировом первенстве в Дохе, которое позволило ей стать первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

«Это огромная честь получить эту награду и быть признанной спортсменом года Европейской легкоатлетической ассоциации», — заявила на церемонии Ласицкине.

Кроме российской спортсменки претендентами на данную награду были британская бегунья на спринтерских дистанция Дина Эшер-Смит, бегунья на средние и длинные дистанции из Нидерландов Сифан Хассан и немецкая прыгунья в длину Малайка Михамбо.

Также лучшим легкоатлетом по итогам 2019 года был признан норвежский бегун Карстен Вархольм, ставший в нынешнем году победителем чемпионата мира и чемпионата Европы в беге на 400 м с барьерами.