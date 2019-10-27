Бостон, США, , 07:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» уверенно обыграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Давид Пастрняк в составе хоккейного клуба «Бостон Брюинз» (сс) Gspeed0689

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди Граден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей голы забили чешский форвард Давид Пастрняк (15-я в большинстве), Андрес Бьорк (30-я) и Брендон Карло (60-я в пустые ворота).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв не отметился в матче никакими результативными действиями.

Отметим, это первое поражение «Сент-Луиса» в трех последних матчах и вторая победа «Бостона» в последних четырех играх.