Филадельфия, США, , 07:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии закончилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

К 51-й минуте встречи «Флайерз» проигрывали со счетом 2:4, однако смогли собраться и в течение пять минут забросили в ворота «Коламбуса» пять безответных шайб и выиграли.

В составе победителей шайбы забросили чешский форвард Якуб Ворачек (15-я минута), оформивший в матче дубль Джеймс ван Римсдайк (38-я в большинстве, 53-я), Шейн Гостисбиер (51-я при игре 4×4), Кевин Хэйс (55-я в меньшинстве), датский нападающий Микаэль Раффль (59) и Трэвис Конечны (60-я в большинстве).

У «Коламбуса» голами отметились оформивший в матче дубль Бун Дженнер (18-я, 39-я в меньшинстве), Пьер-Люк Дюбуа (23-я) и Джош Андерсон (43-я).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. Его коллега по клубу российский форвард Михаил Воробьёв и российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметились в матче результативными действиями.