Келоуна, , 07:29 — REGNUM Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.

За исполнение своей произвольной программы Трусова, которая был третьей по итогам короткой программы, получила 166,62 балла, что в сумме позволило ей набрать 241,02 балла и победить. При этом российская спортсменка установила новые рекорды мира по количеству баллов за исполнение произвольной программы и за сумму за исполнение двух программ.

Второй стала представительница Японии Рика Хара, набравшая в сумме 230,33 балла. Третье место у южнокорейской фигуристки Ю Ён с результатом 214,79 баллов.

Ещё две российские фигуристки вошли в десятку сильнейших. Евгения Медведева, накануне упавшая во время исполнения короткой программы, что помешало ей получить высокую оценку, заняла в итоге пятое место, набрав 209,62 балла. Серафима Саханович стала восьмой с результатом 175,97 баллов.