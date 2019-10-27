Мадрид, , 02:31 — REGNUM Со счетом 2:0 мадридский клуб «Атлетико» победил «Атлетик» из Бильбао в десятом туре чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает sports.ru

Победный гол забил нападающий «Атлетико» Альваро Мората. Первый гол забил полузащитник Сауль Ньигес.

С учетом этой победы клуб «Атлетико» имеет 19 очков и сравнялся с лидерами турнирной таблицы.

Напомним, матч «Барселоны» с «Реалом» перенесен на 18 декабря по соображениям безопасности.

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