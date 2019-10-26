Брайтон, Великобритания, , 20:15 — REGNUM 26 октября в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» в рамках 10-го тура регулярного сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Брайтон» и «Эвертон». Игра завершилась волевой победой «чаек» со счетом 3:2.

Гол 28-летнего немецкого полузащитника Паскаля Гросса стал для футболиста первым в сезоне в АПЛ.

Лучшим игроком противостояния с оценкой 7.54 стал английский центральный защитник Дэн Бюрн, совершивший 5 отборов и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 86%.

«Брайтон», набрав 12 очков, поднялся на 12-ю строчку, обойдя «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Астон Виллу». «Эвертон» с 10-ю баллами опустился на 16-е место.

Статистика матча («Брайтон"/» Эвертон»)

Удары 9/9

Удары в створ 6/6

Соотношение владения 54%/46%

Фолы 10/11

Угловые 0/5

Составы на матч:

«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Монтойа, Бюрн, Стивенс, Гросс, Преппер, Альсате, Мопе, Коннолли.

Запас: Биссума, Троссард (↑ 66), Балогун, Маррей (↑ 80), Марч, Скелотто (↑ 65), Баттон.

Главный менеджер: Грэм Поттер.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Динь, Сидибе, Уолкотт, Ивоби, Гомеш, Бернард, Дэвис, Ришарлисон.

Запас: Делф (↑ 72), Калверт-Льюин (↑ 72), Сигурдссон (↑ 30), Шнейдерлен, Коулман, Кин, Лессль.

Главный менеджер: Марку Силва.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Эдвард Смарт | Дерек Итон | Стюарт Аттуэлл.

Желтые карточки: Стивенс — 33, Холгейт — 86, Преппер — 90.

Забитые мячи: Паскаль Гросс 15 — 1:0, Адам Уэбстер (автогол) 20 — 1:1, Доминик Калверт-Льюин (Мэйсон Холгейт) 74 — 1:2, Нил Мопе (пенальти) 80 — 2:2, Люка Динь (автогол) 90 — 3:2.