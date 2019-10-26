Грозный, , 18:56 — REGNUM 26 октября на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках 14-го тура регулярного сезона Российской футбольной Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Ахмат» и «Арсенал». Игра завершилась паритетом сторон.

MVP матча с оценкой 8.01 стал фланговый нападающий сборной Косово Бернард Бериша, совершивший 8 успешных обводок и 3 отбора. Точность передач вингера составила 55%.

Грозненский «Ахмат» с 13-ю баллами остался на 14-й позиции в зоне вылета. Тульский «Арсенал», набрав 16 очков, временно поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Ахмат"/"Арсенал»)

Удары 8/7

Удары в створ 4/1

Соотношение владения 47%/53%

Фолы 20/14

Угловые 6/1.

Составы на матч:

«Ахмат»: Городов, Анхель, Гиголаев, Семенов, Уциев, Исмаэль, Иванов, Роши, Бериша, Понсе, Глушаков.

Запас: Мусалов, Гащенков (↑ 82), Митришев (↑ 89), Михаляк, Кадыров, Мбенгуе, Нижич, Швец (↑ 66), Мелихов, Кадыров.

Главный менеджер: Игорь Шалимов.

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Тудорие, Костадинов.

Запас: Нигматуллин, Бауэр, Берхамов, Кангва (↑ 71), Володько, Хагуш (↑ 63), Аджоев, Чаушич, Пантелеев, Левашов, Луценко (↑ 68), Денисов.

Главный менеджер: Игорь Черевченко.

Бригада арбитров: Ноколай Волошин | Антон Аверьянов | Дмитрий Березнев | Сергей Чебан.

Желтые карточки: Ломовицкий — 18, Костадинов — 23, Альварес — 29, Роши — 79, Швец — 88, Уциев — 90.

Удаления: Роши — 84.

Забитые мячи: Андрей Семенов (Исмаэль) 20 — 1:0, Эванс Кангва (Игорь Горбатенко) 77 — 1:1.