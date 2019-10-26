Берлин, , 18:44 — REGNUM 26 октября на стадионе «Бентелер-Арена» в рамках 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Падерборн-07» и «Фортуна Дюссельдорф». Игра завершилась со счетом 2:0.

Лучшим игроком противостояния с оценкой 8.75 стал Абдельхамид Сабири, забивший первый мяч хозяев, выигравший 6 воздушных дуэлей и совершивший 2 отбора. Точность передач марокканца составила 86%.

«Падерборн-07» одержал первую победу в сезоне и набрал 4 очка, но остался на последней позиции в зоне вылета. «Фортуна» с 7-ю баллами осталась на 14-м месте.

Статистика матча («Падерборн-07"/"Фортуна Дюссельдорф»)

Удары 13/15

Удары в створ 6/6

Соотношение владения 52%/48%

Фолы 22/14

Угловые 4/7

Составы на матч:

«Падерборн-07»: Цингерле, Шонлау, Килиан, Дрэгер, Коллинз, Гьясула, Прегер, Сабири, Хольтманн, Василидиас, Цолински.

Запас: Штродьек, Соуза, Михель (↑ 78), Шелтон, Янс, Хут, Антви-Аджей (↑ 64), Капич, Мамба (↑ 61).

Главный менеджер: Штеффен Баумгарт.

«Фортуна Дюссельдорф»: Стеффен, Хоффманн, Касим, Айхан, Бодзек, Гиссельманн, Циммерманн, Циммер, Ковнацки, Хеннингс, Текпетей.

Запас: Моралес (↑ 66), Томми (↑ 66), Контенто, Ампома (↑ 75), Зоботтка, Бормут, Кастенмейер, Бейкер.

Главный менеджер: Фридхельм Функель.

Бригада арбитров: Бастиан Данкерт | Рене Роде | Маркус Хекер | Флориан Хефт.

Желтые карточки: Циммерманн — 21, Сабири — 23, Гьясула — 30, Ковнацки — 49, Циммер — 52, Цолински — 58, Дрэгер — 79, Моралес — 83, Килиан — 90.

Забитые мячи: Абдельхамид Сабири (Кай Прегер) 43 — 1:0, Себастьян Шонлау (Кай Прегер) 65 — 2:0.