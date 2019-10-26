Берлин, , 18:41 — REGNUM 26 октября на стадионе «Шварцвальд-Штадион» в рамках 9-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Фрайбург» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась поражением «быков».

MVP противостояния стал немецкий полузащитник Николас Хефлер, заработавший оценку 7.73 и совершивший 2 отбора и 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 95%.

«Фрайбург» одержал важнейшую победу, набрал 17 очков и поднялся на вторую строчку в таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 15-ю баллами опустился на 6-ю позицию.

Статистика матча («Фрайбург"/"Ред Булл Лейпциг»)

Удары 13/20

Удары в створ 3/6

Соотношение владения 47%/53%

Фолы 9/9

Угловые 5/4

Составы на матч:

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Хайнц, Кох, Шмид, Хеллер, Хаберер, Хефлер, Гюнтер, Темпельманн, Вальдшмидт.

Запас: Шлоттербек, Гульде, Петерсен, Гондорф, Боррьелло, Саллай, Чханхун, Грифо, Тьеде.

Главный менеджер: Кристиан Штрайх.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Халштенберг, Хайдара, Забитцер, Форсберг, Демме, Лукман, Вернер.

Запас: Сараччи, Поульсен, Ильзанкер, Нкунку, Кунья, Мукиэле, Ампаду, Лаймер, Мвого.

Главный менеджер: Юлиан Нагельсман.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Марко Ахмюллер | Николас Винтер.

Желтые карточки: Упамекано — 51, Хефлер — 62, Хаберер — 66, Грифо — 90.

Забитые мячи: Николас Хефлер (Лукас Хеллер) 45+2 — 1:0, Нильс Петерсен (Винченцо Грифо) 90 — 2:0, Лукас Клостерманн (Матеус Кунья) 90 — 2:1.