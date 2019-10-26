Берлин, , 18:38 — REGNUM 26 октября в Берлине на «Олимпийском стадионе» в рамках 9-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Герта» и «Хоффенхайм». Игра завершилась боевой победой гостей со счетом 2:3.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.14 стал атакующий полузащитник сборной Хорватии Андрей Крамарич, отличившийся забитым мячом, совершивший 2 успешные обводки и нанесший 6 ударов по воротам берлинского клуба. Точность передач футболиста составила 91%.

«Хоффенхайм», набрав 14 очков, поднялся на 10-е место. «Герта» с 11-ю баллами опустилась на 11-ю позицию в таблице лиги.

Статистика матча («Герта"/"Хоффенхайм»)

Удары 14/16

Удары в створ 3/7

Соотношение владения 48%/52%

Фолы 17/11

Угловые 4/4.

Составы на матч:

«Герта»: Ярштейн, Рекик, Клюнтер, Бойата, Платтенхардт, Шельбред, Дарида, Груич, Лукебакио, Вульф, Ибишевич.

Запас: Крафт, Пекарик, Калу, Дуда, Лекки, Дилросун, Кепке, Торунарига, Зельке.

Главный менеджер: Анте Чович.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Рупп, Гриллич, Руди, Сков, Крамарич, Локадия.

Запас: Брене, Бичакчич, Гейгер, Бебу, Пентке, Баумгартнер, Жуль, Адамян, Пош.

Главный менеджер: Алфред Схредер.

Бригада арбитров: Маркус Шмидт | Маркус Зинн | Томас Штейн | Йохан Пфайфер.

Желтые карточки: Руди — 56, Кадержабек — 74, Ибишевич — 78, Дарида — 78, Бауманн — 90.

Красные карточки: Дарида — 84.

Забитые мячи: Юрген Локадия (Флориан Гриллич) 33 — 0:1, Андрей Крамарич (Роберт Сков) 38 — 0:2, Доди Лукебакио (Мариус Вульф) 55 — 1:2, Саломон Калу 69 — 2:2, Бенджамин Хюбнер (Себастьян Руди) 79 — 2:3.