Гельзенкирхен, Германия, , 18:33 — REGNUM 26 октября в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Фельтинс-Арена» в рамках 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Боруссия» (Дортмунд). Игра завершилась паритетом сторон.

Сухой матч 23-летнего немецкого вратаря Александра Нюбеля стал для футболиста 3-м в сезоне без пропущенных мячей.

«Шальке-04» набрал 15 очков и поднялся на 7-ю позицию. Дортмундская «Боруссия» с 16-ю баллами опустилась на третье место в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Шальке-04"/"Боруссия»)

Удары 13/7

Удары в створ 3/3

Соотношение владения 43%/57%

Фолы 7/8

Угловые 8/2

Составы на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Стамбули, Кенни, Очипка, Сане, Маскарель, Сердар, Калиджури, Арит, Матондо, Бургшталлер.

Запас: Миранда, Кабак (↑ 90), Настасич, Ут, Раман, Кутуку (↑ 80), Шуберт, Шопф (↑ 84), Меркан.

Главный менеджер: Дэвид Вагнер.

«Боруссия»: Хитц, Геррейро, Хуммельс, Пищек, Вайгль, Хакими, Делейни, Санчо, Витсель, Ройс, Гетце.

Запас: Загаду, Дауд, Аканджи (↑ 74), Шульц, Брандт (↑ 86), Азар (↑ 57), Ларсен, Раскль, Эльшлегель.

Главный менеджер: Люсьен Фавр.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Свен Яблонски.

Желтые карточки: Вайгль — 18, Стамбули — 20, Азар — 71, Сане — 84, Кутуку — 90.