Гельзенкирхен, Германия, 26 октября 2019, 18:33 — REGNUM 26 октября в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе «Фельтинс-Арена» в рамках 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Шальке-04» и «Боруссия» (Дортмунд). Игра завершилась паритетом сторон.
Сухой матч 23-летнего немецкого вратаря Александра Нюбеля стал для футболиста 3-м в сезоне без пропущенных мячей.
«Шальке-04» набрал 15 очков и поднялся на 7-ю позицию. Дортмундская «Боруссия» с 16-ю баллами опустилась на третье место в турнирной таблице лиги.
Статистика матча («Шальке-04"/"Боруссия»)
Удары 13/7
Удары в створ 3/3
Соотношение владения 43%/57%
Фолы 7/8
Угловые 8/2
Составы на матч:
«Шальке-04»: Нюбель, Стамбули, Кенни, Очипка, Сане, Маскарель, Сердар, Калиджури, Арит, Матондо, Бургшталлер.
Запас: Миранда, Кабак (↑ 90), Настасич, Ут, Раман, Кутуку (↑ 80), Шуберт, Шопф (↑ 84), Меркан.
Главный менеджер: Дэвид Вагнер.
«Боруссия»: Хитц, Геррейро, Хуммельс, Пищек, Вайгль, Хакими, Делейни, Санчо, Витсель, Ройс, Гетце.
Запас: Загаду, Дауд, Аканджи (↑ 74), Шульц, Брандт (↑ 86), Азар (↑ 57), Ларсен, Раскль, Эльшлегель.
Главный менеджер: Люсьен Фавр.
Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Свен Яблонски.
Желтые карточки: Вайгль — 18, Стамбули — 20, Азар — 71, Сане — 84, Кутуку — 90.