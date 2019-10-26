Мюнхен, Германия, , 18:30 — REGNUM 26 октября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» в рамках 9-го тура Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Бавария» и «Унион Берлин». Игра завершилась минимальной победой хозяев поля.

Гол французского новичка «Баварии» Бенжамена Павара стал для флангового защитника вторым в составе нового коллектива.

«Бавария», одержав пятую в сезоне победу, набрала 18 очков и укрепилась на первой позиции. Команда «Унион Берлин» с пятью баллами опустилась на 15-е место.

Статистика матча («Бавария"/"Унион Берлин»)

Удары 18/7

Удары в створ 10/4

Соотношение владения 63%/37%

Фолы 10/16

Угловые 8/2

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Киммих, Дэйвис, Алькантара, Мюллер, Коутиньо, Перишич, Коман, Левандовски.

Запас: Кюизанс, Горецка (↑ 87), Гнабри (↑ 66), Толиссо (↑ 77), Ульрайх, Алаба, Маи.

Главный менеджер: Нико Ковач.

«Унион Берлин»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Суботич, Ленц, Андрих, Кроос, Бюльтер, Гентнер, Ингвартсен, Андерссон.

Запас: Рьерсон, Мис, Полтер (↑ 66), Уджа (↑ 66), Шмидебах, Беккер (↑ 60), Паренсен, Шлоттербек, Николас.

Главный менеджер: Урс Фишер.

Бригада арбитров: Марко Фриц | Доминик Шал | Марсель Пайгрим | Роберт Кемптер.

Желтые карточки: Андрих — 17.

Не забитые пенальти: Себастьян Андерссон — 59.

Забитые мячи: Бенжамен Павар 13 — 1:0, Роберт Левандовски 53 — 2:0, Себастьян Полтер (пенальти) 86 — 2:1.