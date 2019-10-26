Лечче, Италия, , 18:25 — REGNUM 26 октября на стадионе «Виа дель Маре» в городе Лечче в рамках 9-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Лечче» и «Ювентус». Игра завершилась победой «старой синьоры».

«Ювентус» набрал 23 балла и укрепился на первой строчке в турнирной таблице лиги. «Лечче» с 6-ю баллами занимает 16-ю позицию.

Гол атакующего полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалы на 50-й минуте ударом с пенальти стал для футболиста 4-м в сезоне во всех турнирах.

Статистика матча («Лечче"/"Ювентус»)

Удары 10/20

Удары в створ 5/3

Соотношение владения 30%/70%

Фолы 10/12

Угловые 3/11.

Составы на матч:

«Лечче»: Васконелос, Лучони, Россеттини, Меккариелло, Калдерони, Петриччоне, Манкосу, Майер, Тахцидис, Фариас, Бабакар.

Запас: Риккарди, Вера, Бензар, Лападула (↑ 46), Фалько, Шахов, ла Мантиа, Вигорито, Табанелли (↑ 58), Рисполи (↑ 72), Ло Фасо, Делл’Орко.

Главный менеджер: Мануэль Коппола.

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Джан, Пьянич, Бентанкур, Бернандески, Дибала, Игуаин.

Запас: Де Шильо, Хедира (↑ 67), Матуиди, Куадрадо (↑ 58), Ругани, Рабио (↑ 72), Демирал, Пинсольо, Оливьери, Кван Сон, Буффон.

Главный менеджер: Маурицио Сарри.

Бригада арбитров: Паоло Валери | Стефано Алассио | Джакомо Паганесси.

Желтые карточки: Калдерони — 13, Россеттини — 18, Манкосу — 75, Бернандески — 79, Лападула — 88.

Забитые мячи: Пауло Дибала (пенальти) 50 — 0:1, Марко Манкосу (пенальти) 56 — 1:1.