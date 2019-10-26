Лечче, Италия, 26 октября 2019, 18:25 — REGNUM 26 октября на стадионе «Виа дель Маре» в городе Лечче в рамках 9-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Лечче» и «Ювентус». Игра завершилась победой «старой синьоры».
«Ювентус» набрал 23 балла и укрепился на первой строчке в турнирной таблице лиги. «Лечче» с 6-ю баллами занимает 16-ю позицию.
Гол атакующего полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалы на 50-й минуте ударом с пенальти стал для футболиста 4-м в сезоне во всех турнирах.
Статистика матча («Лечче"/"Ювентус»)
Удары 10/20
Удары в створ 5/3
Соотношение владения 30%/70%
Фолы 10/12
Угловые 3/11.
Составы на матч:
«Лечче»: Васконелос, Лучони, Россеттини, Меккариелло, Калдерони, Петриччоне, Манкосу, Майер, Тахцидис, Фариас, Бабакар.
Запас: Риккарди, Вера, Бензар, Лападула (↑ 46), Фалько, Шахов, ла Мантиа, Вигорито, Табанелли (↑ 58), Рисполи (↑ 72), Ло Фасо, Делл’Орко.
Главный менеджер: Мануэль Коппола.
«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Джан, Пьянич, Бентанкур, Бернандески, Дибала, Игуаин.
Запас: Де Шильо, Хедира (↑ 67), Матуиди, Куадрадо (↑ 58), Ругани, Рабио (↑ 72), Демирал, Пинсольо, Оливьери, Кван Сон, Буффон.
Главный менеджер: Маурицио Сарри.
Бригада арбитров: Паоло Валери | Стефано Алассио | Джакомо Паганесси.
Желтые карточки: Калдерони — 13, Россеттини — 18, Манкосу — 75, Бернандески — 79, Лападула — 88.
Забитые мячи: Пауло Дибала (пенальти) 50 — 0:1, Марко Манкосу (пенальти) 56 — 1:1.