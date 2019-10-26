Пекин, , 18:14 — REGNUM 26 октября мужская сборная Ирана по волейболу заняла пятое место на Седьмых Всемирных военных играх в Ухане, КНР. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Раннее волейболисты Ирана обыграли сборную Франции со счетом 3:0 в 1/8 финала, затем команду Бразилии в четвертьфинале. В групповом этапе сборная Ирана одержала победу над Нидерландами и Канадой, уступив, однако, Пакистану и Южной Корее.

Напомним, седьмые Военные международные игры открылись 16 октября в китайском городе Ухань. В 27 дисциплинах приняли участие 9000 спортсменов из более 100 стран мира.