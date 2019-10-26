Саранск, , 16:03 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» нанес поражение с разгромным счетом футболистам «Уфы» в матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске и закончилась в пользу «Тамбова» со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились нападающий Михаил Костюков (12-я минута), форвард Владислав Обухов (63-я) и нигерийский защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе (66-я).

Также на 84-й минуте игры с поля был удален за вторую полученную карточку молдавский полузащитник «Тамбова» Владимир Чуперка, оставивший свой клуб доигрывать матч в меньшинстве.

Отметим, по итогам встречи «Тамбов» с 11 очками находится на шестнадцатой, последней строчке турнирной таблицы РПЛ. У «Уфы» 16 очков, что позволяет ей занимать восьмое место.