Москва, , 15:50 — REGNUM Шведский нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк отстранен на один матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за свое поведение в матче регулярного чемпионата КХЛ с командой «Витязь». Об этом 26 октября сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на Умарка наказание по п. 1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте НХЛ.

Напомним, 32-летний хоккеист был удален за подножку на две минуты в матче с «Витязем» во втором периоде. Матч закончился победой «Салавата Юлаева» в овертайме со счетом 2:1.

Отметим, в нынешнем сезоне Линус Умарк сыграл в 21 матче за свой клуб и смог набрать в них 21 (5 шайб + 16 результативных передач) очко.