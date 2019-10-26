Москва, , 15:15 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл другую московскую команду «Локомотив» в матче четырнадцатого тура молодёжного чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле московской «Сапсан-Арены» и закончилась победой «Спартака» со счётом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал грузинский нападающий «красно-белых» Николоз Кутателадзе, отличившийся на 60-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи московский «Спартак» набрал 23 очка и укрепил своё восьмое место в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу. Московский же «Локомотив» имеет 24 очка в активе и располагается на ону строчку выше.