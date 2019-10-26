Сингапур, , 15:13 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсан Евлоев победил Энрике Барцолу из Перу в поединке, проходившем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.

Бой продлился в течение всех трёх заявленных раундов и по его итогам судьи единогласно отдали победу российскому бойцу со счетом 29:28, 29:28, 30:27, ввиду его очевидного превосходства.

Отметим, это двенадцатая победа в профессиональной карьере ни разу непобежденного Мовсана Евлова в ММА.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боец смешанного стиля (ММА)Сергей Павловичпобедил нокаутом представителя США Мориса Грина на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре.