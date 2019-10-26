Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выполнил условие, согласно которому он обязательно должен выкупить венесуэльского защитника команды «Порту» Йордана Осорио, выступающего в санкт-петербургском клубе на правах аренды. Об этом 26 октября сообщает O Jogo.

Как пишет источник, контракт на аренду 25-летнего венесуэльского футболиста за €1 млн имеет пункт о его обязательном выкупе за €7 млн в случае, если игрок проведёт пять матчей в составе санкт-петербургской команды.

Пятым матчем с участием Осорио в составе «Зенита» стал матч Лиги Чемпионов с командой «Лейпциг». Теперь санкт-петербургская команда выкупит Осорио у «Порту», однако португальский клуб получит только половину суммы трансфера, так как владеет только 50% прав на футболиста.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 октября санкт-петербургский клуб «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.