Сингапур, , 14:38 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.

Поединок был остановлен уже в первом раунде, когда российский боец обрушил на американца мощную серию оставшихся без ответа ударов и рефери вынужден бы засчитать Грину технический нокаут.

Отметим, по итогам поединка в активе Сергея Павловича 14 побед и 1 проигрыш в ММА, также это победа стала для него второй в UFC.

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