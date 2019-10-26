Лондон, , 14:25 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного лондонского клуба «Челси» Виллиан рассказал, что он хотел бы продлить контракт со своим нынешним клубом. Его слова 26 октября приводит The Sun.

«Срок моего контракта подходит к концу, но я хочу остаться в команде», — заявил 31-летний бразильский футболист.

Также он отметил, что счастлив играть и находиться в Лондоне и подчеркнул, что ещё в течение нескольких лет сможет продолжить выступления на высоком уровне.

При этом текущий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2020 года и ранее игроком интересовался клуб «Барселона», который хотел бы получить его окончании действия контракта бесплатно.

Отметим, в нынешнем сезоне Виллиан сыграл за «Челси» в 11 матчах и отметился в них 2 голами и результативной передачей.