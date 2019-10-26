Мадрид, , 14:12 — REGNUM Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес крайне заинтересован в приобретении в состав своего клуба нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, утверждает 26 октября AS.

По информации источника, во время матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов между командами «ПСЖ» и «Брюгге» президент «Реала» рассылал членам совета директоров клуба сообщения, в которых требовал приобрести 21-летнего футболиста.

«Вы видели, как сыграл Мбаппе?», «Он вышел в перерыве и сделал хет-трик в матче с «Брюгге», который мы не смогли обыграть на «Бернабеу» (домашняя арена «Реал». — прим. ред.)», «Этот трансфер приведёт фанатов в восторг и вернёт нас на вершину как минимум десять лет» — писал Перес.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный туринксий клуб «Ювентус» занимается разработкой стратегии перехода в свой состав форварда «ПСЖ» Мбаппе и готов потратить на это €380 млн.