Москва, , 13:45 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» интересуется бразильским хавбеком греческой команды ПАОК Лео Жабой. Об этом 26 октября сообщает греческое издание sport24.gr.

По данным источника, московская команда может приобрести 21-летнего бразильского футболиста у греческого клуба за €12 млн.

Отметим, Лео Жаба играл в составе бразильских клубов «Сан-Паулу» и «Коринтианс», а летом 2017 года перешёл в грознеснкую команду «Ахмат», откуда был продан в ПАОК за €5 млн. За свой нынешний клуб он сыграл в 48 матчах и отличился в них 7 голами и 11 результативными передачами.